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Несмотря на запрет, протесты в Гонконге продолжаются

31 августа, 21:34

Второй раз за 13 выходных протестных дней полиция использовала водяную пушку

/ Фото: AFP

В Гонконге тысячи людей вышли на протесты, полиция воспользовалась водяной пушкой и слезоточивым газом.

Об этом сообщает СNN.

"Тысячи людей вышли на улицы для проведения ряда протестов, когда полиция забаррикадировала главные улицы вокруг офисов китайского правительства в городе", – говорится в сообщении.

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Второй раз за 13 выходных протестных дней полиция использовала водяную пушку – на этот раз стреляя несколькими струями с ярко-синим красителем.

Полиция также применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, которые перекрыли дороги возле правительственных зданий.

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Также напомним, что полицейские Гонконга впервые применили огнестрельное оружие против протестующих. Офицер полиции выстрелил из пистолета во время протестов впервые после начала демонстраций в июне.

Как сообщалось, власти Гонконга готовы рассматривать все существующие законодательные возможности для урегулирования беспорядков в городе, охваченном протестами, в том числе закон о мерах при чрезвычайном положении.

Отметим, что Гонконг, который длительное время находился под британской короной, в 1997 году был передан обратно Китаю. Вместе с тем Гонконг пользуется широкой автономией за исключением обороны и внешней политики. Массовые протесты, которые продолжаются последние несколько месяцев в городе , вызвал законопроект об экстрадиции подозреваемых из Гонконга в материковый Китай.

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