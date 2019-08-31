Несмотря на запрет, протесты в Гонконге продолжаются

Второй раз за 13 выходных протестных дней полиция использовала водяную пушку

/ Фото: AFP

В Гонконге тысячи людей вышли на протесты, полиция воспользовалась водяной пушкой и слезоточивым газом.

Об этом сообщает СNN.

"Тысячи людей вышли на улицы для проведения ряда протестов, когда полиция забаррикадировала главные улицы вокруг офисов китайского правительства в городе", – говорится в сообщении.

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Второй раз за 13 выходных протестных дней полиция использовала водяную пушку – на этот раз стреляя несколькими струями с ярко-синим красителем.

Полиция также применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, которые перекрыли дороги возле правительственных зданий.

Также напомним, что полицейские Гонконга впервые применили огнестрельное оружие против протестующих. Офицер полиции выстрелил из пистолета во время протестов впервые после начала демонстраций в июне.

Как сообщалось, власти Гонконга готовы рассматривать все существующие законодательные возможности для урегулирования беспорядков в городе, охваченном протестами, в том числе закон о мерах при чрезвычайном положении.

Отметим, что Гонконг, который длительное время находился под британской короной, в 1997 году был передан обратно Китаю. Вместе с тем Гонконг пользуется широкой автономией за исключением обороны и внешней политики. Массовые протесты, которые продолжаются последние несколько месяцев в городе , вызвал законопроект об экстрадиции подозреваемых из Гонконга в материковый Китай.

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