Полиция применила оружие на протестах в Гонконге

В Гонконге полицейские впервые применили огнестрельное оружие против протестующих.
Об этом сообщает BBC.
"Во время протестов в воскресенье полицейский Гонконга выстрелил из огнестрельного оружия, впервые применив его с момента, когда антиправительственные демонстрации вспыхнули в июне", - говорится в сообщении.
Местная полиция заявила СМИ, что огонь был открыт как предупреждение для протестующих, а также несколько офицеров были доставлены в больницу в результате столкновений.
Ранее сообщалось, что полиция также использовала резиновые пули, водометы и слезоточивый газ для ликвидации баррикад и рассеивания толпы.
Напомним, в Гонконге тысячи людей 24 августа снова вышли на антиправительственные протесты на улицах Особого административного района, ситуация обострилась, и полицейские применили слезоточивый газ и дубинки против демонстрантов.
Протесты в Гонконге продолжаются около 11 недель. Они начались с акций против планов властей принять закон об экстрадиции подозреваемых в преступлениях на материковую территорию Китая. Теперь демонстранты добиваются политических реформ и расследования жесткости полиции и нападений банд на протестующих.
В то же время в городе прошла акция в поддержку правоохранителей. Участие в ней приняли от ста до пятисот тысяч человек.
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