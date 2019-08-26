Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,04
27,75

Полиция применила оружие на протестах в Гонконге

26 августа, 00:49

Офицер полиции выстрелил из пистолета во время протестов впервые после начала демонстраций в июне

В Гонконге полицейские впервые применили огнестрельное оружие против протестующих.

Об этом сообщает BBC.

"Во время протестов в воскресенье полицейский Гонконга выстрелил из огнестрельного оружия, впервые применив его с момента, когда антиправительственные демонстрации вспыхнули в июне", - говорится в сообщении.

Местная полиция заявила СМИ, что огонь был открыт как предупреждение для протестующих, а также несколько офицеров были доставлены в больницу в результате столкновений.

Ранее сообщалось, что полиция также использовала резиновые пули, водометы и слезоточивый газ для ликвидации баррикад и рассеивания толпы.

Напомним, в Гонконге тысячи людей 24 августа снова вышли на антиправительственные протесты на улицах Особого административного района, ситуация обострилась, и полицейские применили слезоточивый газ и дубинки против демонстрантов.

Протесты в Гонконге продолжаются около 11 недель. Они начались с акций против планов властей принять закон об экстрадиции подозреваемых в преступлениях на материковую территорию Китая. Теперь демонстранты добиваются политических реформ и расследования жесткости полиции и нападений банд на протестующих.

В то же время в городе прошла акция в поддержку правоохранителей. Участие в ней приняли от ста до пятисот тысяч человек.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

видео оружие протесты полиция Гонконг

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Визит Нетаньяху в Киев: главные подробности, фото и видео
Визит Нетаньяху в Киев: главные подробности, фото и видеоПолитика
Россияне похитили яхту стоимостью два миллиона долларов на популярном курорте Турции
Россияне похитили яхту стоимостью два миллиона долларов на популярном курорте ТурцииДругие страны
Зачем приезжал и с чем уехал из Киева премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Зачем приезжал и с чем уехал из Киева премьер-министр Израиля Биньямин НетаньяхуПолитика
Зеленский встретился с Нетаньяху: фото и видео
Зеленский встретился с Нетаньяху: фото и видеоПолитика
Затонувший
Затонувший "Титаник" на дне океана сняли на видеоДругие страны
Во Франции с аукциона купили коня по цене 10 квартир в центре Киева
Во Франции с аукциона купили коня по цене 10 квартир в центре КиеваЕвросоюз

Новости партнеров

Loading...