Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,67
27,27

Нетаньяху может лишиться поста премьер-министра

19 сентября, 06:38

Это уже вторые парламентские выборы в Израиле в нынешнем году

/ Фото: AFP

После подсчета 90% голосов на выборах в парламент Израиля, стало известно, что партия премьер-министра Биньямина Нетаньяху Ликуд получит всего 55 мест из 120.

Об этом сообщает Haaretz.

Левоцентристский блок соперника Нетаньяху экс-начальника генштаба Армии обороны Израиля Бенни Ганца получит 56 мандатов.

Реклама

Несмотря на то, что ни одна из партий не получила однозначного перевеса, Нетаньяху может лишиться поста премьер-министра.

В тренде
Россияне – в пролете: почему индийские авианосцы обойдутся без палубных истребителей МиГ-29К
МиГ-35 / Фото: mil.ru

Это уже вторые парламентские выборы в Израиле в нынешнем году. Первые состоялись в апреле, однако тогда основные конкуренты – правая партия Нетаньяху "Ликуд" и левая оппозиционная "Кахоль-Лаван" – получили одинаковое количество мест в Кнессете, по 35. В результате премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правящую коалицию. Парламент был распущен.

Незадолго до выборов, в начале сентября, премьер-министр Нетаньяху заявил, что в случае победы на парламентских выборах намерен распространить суверенитет страны на Иорданскую долину.

Наблюдатели отмечают, что такие планы Нетаньяху наверняка будут крайне болезненно восприняты палестинцами. Его соперники в выборах заявили, что заявления Нетаньяху по поселениям и Иорданской долине являются предвыборным ходом, а сам Нетаньяху за все время во главе правительства воздерживался от аннексии каких-либо территорий.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Израиль кнессет Нетаньяху парламентские выборы

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Перед штаб-квартирой ООН появилось
Перед штаб-квартирой ООН появилось "кладбище" из школьных рюкзаковСША
11 сентября: что и почему ни в коем случае нельзя делать в этот день
11 сентября: что и почему ни в коем случае нельзя делать в этот деньLifestyle
Люблю тебя, давай целоваться: беседа двух попугаев растрогала социальные сети
Люблю тебя, давай целоваться: беседа двух попугаев растрогала социальные сетиДругие страны
Газ для украинцев может стать дешевле, а Рада планирует активно поработать: итоги дня
Газ для украинцев может стать дешевле, а Рада планирует активно поработать: итоги дняЭкономика
В Канаде фура взлетела в воздух и приземлилась на крышу дома: видео
В Канаде фура взлетела в воздух и приземлилась на крышу дома: видеоДругие страны
На Тайване состоялась
На Тайване состоялась "самая трогательная свадьба в мире": фото и видеоFun

Новости партнеров

Loading...