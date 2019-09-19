Это уже вторые парламентские выборы в Израиле в нынешнем году

/ Фото: AFP

После подсчета 90% голосов на выборах в парламент Израиля, стало известно, что партия премьер-министра Биньямина Нетаньяху Ликуд получит всего 55 мест из 120.

Об этом сообщает Haaretz.

Левоцентристский блок соперника Нетаньяху экс-начальника генштаба Армии обороны Израиля Бенни Ганца получит 56 мандатов.

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Несмотря на то, что ни одна из партий не получила однозначного перевеса, Нетаньяху может лишиться поста премьер-министра.

Это уже вторые парламентские выборы в Израиле в нынешнем году. Первые состоялись в апреле, однако тогда основные конкуренты – правая партия Нетаньяху "Ликуд" и левая оппозиционная "Кахоль-Лаван" – получили одинаковое количество мест в Кнессете, по 35. В результате премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правящую коалицию. Парламент был распущен.

Незадолго до выборов, в начале сентября, премьер-министр Нетаньяху заявил, что в случае победы на парламентских выборах намерен распространить суверенитет страны на Иорданскую долину.

Наблюдатели отмечают, что такие планы Нетаньяху наверняка будут крайне болезненно восприняты палестинцами. Его соперники в выборах заявили, что заявления Нетаньяху по поселениям и Иорданской долине являются предвыборным ходом, а сам Нетаньяху за все время во главе правительства воздерживался от аннексии каких-либо территорий.

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