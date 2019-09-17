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В Израиле начались повторные парламентские выборы

17 сентября, 07:43

Такие выборы проводят впервые в истории страны

/ Фото: Pixabay

В Израиле стартовали первые в истории страны повторные парламентские выборы. По их итогам определится состав Кнессета 22-го созыва, будет сформирована правительственная коалиция и назначен премьер-министр.

Участки для голосования открылись сегодня, 17 сентября, в 07:00 по местному времени на территории всего государства. Организовано порядка 10,5 тысячи участков. В крупных городах они будут работать с 07:00 до 22:00, а в небольших населенных пунктах, а также больницах, тюрьмах и следственных изоляторах — с 08:00 до 20:00.

По данным властей, на этих выборах смогут проголосовать более 6,3 миллионов человек. Для участия в них зарегистрированы порядка трех десятков партий, однако рассчитывать на преодоление электорального барьера в 3,25%, если верить социологам, могут менее дюжины. Согласно последним опросам, основными претендентами на победу являются партия "Ликуд" Нетаньяху и центристский блок партий "Кахоль-Лаван" во главе с бывшим главой Генштаба израильской армии Бени Ганцем.

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Результаты экзитполов будут опубликованы сразу после закрытия участков в 22:00, а первые официальные данные подсчета голосов ожидаются спустя несколько часов.

Напомним, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что Украина сейчас имеет возможность для быстрого развития экономического потенциала. Для этого он посоветовал изучить опыт израильского правительства.

Ранее с Нетаньяху встретился президент Владимир Зеленский. Глава государства заявил, что товарооборот между странами превысил миллиард долларов

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Источник: ТАСС

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