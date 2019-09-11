Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,88
27,47

Нетаньяху заявил о намерении аннексировать Иорданскую долину

11 сентября, 03:32

Израиль может распространить свое влияние на территорию на границе с Иорданией

/ Фото: AFP

За неделю до парламентских выборов в Израиле премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что в случае победы его партии "Ликуд" на выборах аннексирует долину реки Иордан.

Во вторник, 10 сентября, политик сообщил о планах распространить суверенитет Израиля на территорию на границе с Иорданией, передает dw.com.

Ранее, еще до парламентских выборов в апреле, Нетаньяху объявил о создании израильских поселений на Западном берегу реки Иордан, но это не было осуществлено на практике.

Премьер-министр Палестинской автономии Мухаммед Штайе раскритиковал подобное намерение Израиля, причем сделал это еще до выступления Нетаньяху.

Реклама

"Палестинская территория не является частью предвыборной кампании Нетаньяху", – сказал Штайе, чьи слова цитирует его администрация.

"Если он считает, что, аннексировав поселения, он победит на выборах в краткосрочной перспективе, в долгосрочной перспективе он и Израиль проиграют", - полагает Штайе.

В тренде
Зеленский высказался о легализации оружия, а Джонсон готов умереть ради Brexit: главные заявления недели

Кроме того, он назвал Нетаньяху "главным вредителем мирного процесса" на Ближнем Востоке.

Долина реки Иордан проходит вдоль границы с Иорданией и составляет около 30 процентов территории Западного берега, напоминает израильская правозащитная организации Betselem.

Согласно мирным соглашениям в Осло, 90 процентов ее находятся под управлением Израиля. В общей сложности в долине проживает около 60 000 палестинцев и около 5 000 израильских поселенцев. Израиль в прошлом неоднократно упоминал стратегическое значение долины реки Иордан для своей безопасности.

Парламентские выборы в Израиле состоятся 17 сентября.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал"острую и чистую" предвыборную кампанию и очередную победу на повторных парламентских выборах 17 сентября. Соответствующее заявление, которое премьер сделал в Кнессете (парламенте страны – ред) после голосования о самороспуске палаты.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

выборы Палестина Нетаньяху аннексия Иордан

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Нет слов – рыдаю": видео со свадьбы малолетней невесты повергло журналистку в шокFun
11 сентября: что и почему ни в коем случае нельзя делать в этот день
11 сентября: что и почему ни в коем случае нельзя делать в этот деньLifestyle
Скандал с малолетней невестой: назван реальный возраст девочки
Скандал с малолетней невестой: назван реальный возраст девочкиFun
Беларусь закрыла границу с Украиной: Лукашенко назвал причину
Беларусь закрыла границу с Украиной: Лукашенко назвал причинуПолитика
В сети обнаружили базу данных с миллионами телефонов юзеров Facebook
В сети обнаружили базу данных с миллионами телефонов юзеров FacebookСША
Газ для украинцев может стать дешевле, а Рада планирует активно поработать: итоги дня
Газ для украинцев может стать дешевле, а Рада планирует активно поработать: итоги дняЭкономика

Новости партнеров

Loading...