Нетаньяху заявил о намерении аннексировать Иорданскую долину

Израиль может распространить свое влияние на территорию на границе с Иорданией

/ Фото: AFP

За неделю до парламентских выборов в Израиле премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что в случае победы его партии "Ликуд" на выборах аннексирует долину реки Иордан.

Во вторник, 10 сентября, политик сообщил о планах распространить суверенитет Израиля на территорию на границе с Иорданией, передает dw.com.

Ранее, еще до парламентских выборов в апреле, Нетаньяху объявил о создании израильских поселений на Западном берегу реки Иордан, но это не было осуществлено на практике.

Премьер-министр Палестинской автономии Мухаммед Штайе раскритиковал подобное намерение Израиля, причем сделал это еще до выступления Нетаньяху.

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"Палестинская территория не является частью предвыборной кампании Нетаньяху", – сказал Штайе, чьи слова цитирует его администрация.

"Если он считает, что, аннексировав поселения, он победит на выборах в краткосрочной перспективе, в долгосрочной перспективе он и Израиль проиграют", - полагает Штайе.

Кроме того, он назвал Нетаньяху "главным вредителем мирного процесса" на Ближнем Востоке.

Долина реки Иордан проходит вдоль границы с Иорданией и составляет около 30 процентов территории Западного берега, напоминает израильская правозащитная организации Betselem.

Согласно мирным соглашениям в Осло, 90 процентов ее находятся под управлением Израиля. В общей сложности в долине проживает около 60 000 палестинцев и около 5 000 израильских поселенцев. Израиль в прошлом неоднократно упоминал стратегическое значение долины реки Иордан для своей безопасности.

Парламентские выборы в Израиле состоятся 17 сентября.



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал"острую и чистую" предвыборную кампанию и очередную победу на повторных парламентских выборах 17 сентября. Соответствующее заявление, которое премьер сделал в Кнессете (парламенте страны – ред) после голосования о самороспуске палаты.

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