Невзирая на петиции: в Беларуси готовятся к параду на День победы (видео)

В Минске все-таки решили отметить День победы, несмотря на стремительное распространение COVID-19. Более семи тысяч белорусов подписали петицию, требуя отменить массовое мероприятие. Однако министерство обороны ответило – эпидемиологическая ситуация позволяет вооруженным силам проводить плановые мероприятия по боевой подготовки, которым и является парад.

Официально в Беларуси зарегистрировано более шести тысяч случаев заболевания коронавирусом. Умер уже 51 человек. А тем временем президент Александр Лукашенко продолжает утверждать, что в его стране жертв нет. Об этом он заявил во время рабочей поездки в город Бобруйск 21 апреля.

Стоит отметить, что из-за пандемии коронавируса парад ко Дню Победы перенесли даже в соседней России. Ранее глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов сообщил, что российские ветеранские организации направили президенту РФ обращение с просьбой перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату из-за коронавируса. Предлагались две новые даты: 24 июня и 3 сентября.

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