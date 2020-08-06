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"Никогда не будет президентом до 2036 года": Лукашенко "предрек" судьбу Путина

6 августа, 19:05

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Президент Беларуси объяснил, почему его российский коллега откажется от власти

Несмотря на поправки к Конституции России, которые позволяют действующему президенту Владимиру Путину переизбираться еще дважды и в случае победы (в чем никто не сомневается) оставаться при власти до 2036 года, он этого делать не станет.

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Уверенность в этом выразил его белорусский коллега Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

"Нет, это вы придумали. Никогда Путин не будет президентом до 36-го года. Я на 100% гарантирую, но это зависит от ситуации, от обстановки. Она, видите, какая и лучше не будет ... Путин не будет держаться посиневшими руками за власть. Он найдет вариант, чтобы к власти пришли люди или человек, которые продолжат тот путь развития России, который существует сейчас", – заявил Лукашенко.

Напомним, в июне и июле в России состоялся референдум, на котором 77,92% россиян якобы высказались за начало конституционной реформы и обнуление президентских сроков Путина. Референдум сопровождался многочисленными протестами и нарушениями.

Больше о возможных последствиях переписывания российской конституции читайте в материале "Путин переписал Конституцию России: к чему готовиться Украине и миру" на нашем сайте.

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Россия Беларусь обнуление Владимир Путин Александр Лукашенко
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