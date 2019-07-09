Сделать стартовой
25,6
28,71
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Норвегия зафиксировала утечку радиации на затонувшей советской подлодке

9 июля, 22:26

Показатели замеров пока предварительные

Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org.

В Норвегии ученые обнаружили, что в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" уровень радиации превышен в 100 тысяч раз. Об этом сообщает местный телеканал TV2.

Специалисты с исследовательского судна "G.O. Sars" взяли пробы из вентиляционного отверстия рядом с реактором подлодки. Российско-норвежский экипаж при проведении замеров использовал глубоководный беспилотный аппарат Ægir 6000.

Руководитель экспедиции Хильда Элиза Хелдаль заявила, что показатели замеров пока предварительные, и их надо изучить более тщательно. По ее мнению, радиационный фон не угрожает рыболовству в этом районе.

Как отмечается, уровень радиации оказался выше того, который был зафиксирован российскими учеными в 2007 году.

7 апреля 1989 году на лучшей и самой дорогой советской атомной подлодке "Комсомолец", находившейся в Норвежском море, произошел пожар. Подлодке не помог сверхпрочный титановый корпус, она потеряла устойчивость и затонула. Из 69 членов экипажа погибли 42 человека. Это стало одной из крупнейших аварий советского и российского подводного флота.

Сейчас атомная субмарина покоится на глубине около 1,5 км. Большая глубина осложняет проведение замеров уровня радиоактивности. Его превышение из-за протечек из реактора начали обнаруживать с начала 90-х годов.

Напомним, 14 моряков-подводников ВМФ России погибли в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате.


Отмечается, что всего на борту подводного судна находились 25 российских офицеров. Все они были приписаны к военной части №45707 в Петергофе. Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что среди погибших было семь капитанов первого ранга.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Норвегия, подлодка, утечка, радиация

Вы сейчас просматриваете новость " Норвегия зафиксировала утечку радиации на затонувшей советской подлодке". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Авария на российской подлодке: среди погибших – офицер из Украины

4 июля, 13:30

47-летний капитан 1-го ранга Андрей Воскресенский родился в Севастополе, но служил в России

Гибель моряков на подлодке "Лошарик" в России: названа новая версия пожара

3 июля, 18:53

Авария могла произойти в тот момент, когда аппарат осуществлял подъем с глубины уже к своему носителю

Катастрофа на "Лошарике": известны имена моряков, погибших на подлодке

3 июля, 17:46

Среди погибших – как минимум двое Героев России

Чаще всего гибнут российские субмарины: ТОП-5 подводных катастроф

3 июля, 16:18

Даже списанные на берег подлодки представляют для своего экипажа смертельную опасность

Шойгу рассказал, кого спасали первым с горящей подлодки

3 июля, 14:22

Нна борту загоревшегося глубоководного аппарата находился гражданский специалист, его эвакуировали первым

Стало известно о месте службы погибших российских подводников

3 июля, 04:14

По данным российского военного ведомства, глубоководный аппарат находится в военно-морской базе Североморск

У сборной Бразилии новый герой. От него отказались в России

Тростью по лбу: Мосийчук подрался с Ляшко

Гаагский суд обнародовал позиции Украины и РФ по делу о Крыме

Диета по группе крови: охотничья первая

В полиции назвали предварительную причину смерти сотрудницы ВР

Кто стала избранницей телепутешественника Дмитрия Комарова

На Портнова и телеканал NewsOne подают в суд

Тайсон Фьюри: Владимир Кличко – хронический жулик

8 гениальных людей, которые опередили свое время

Лилия Ребрик стала жертвой мошенников

Пылесосы, которые превращают уборку в праздник

Бинокль с 60-кратным увеличением. Охотничий нож в подарок

Доллар по 24? Все может быть

Сегодня, 07:51

Эксперты объяснили, почему гривня укрепляется сильнее, чем предполагалось, и что будет с курсом дальше

Кабмин готовит правки к Трудовому кодексу: украинцев ждут гибкие графики и обед на три часа

Сегодня, 07:19

Можно будет сэкономить время, деньги и присмотреть за детьми

Расчеты телефоном и новые проверки: прогноз для гривни и банков на III квартал

Вчера, 07:38

Гривня должна быть стабильной, а экзотические инвестиции обещают расти

"У вас ошибка": как в Украине стартовала вступительная кампания

7 июля, 07:36

Подать заявление в университеты можно с 10 по 22 июля

10 жизненных советов от вашего… кота

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт

Как убрать герпес на губах быстро и наверняка
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь