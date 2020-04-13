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Ношение масок скоро станет новой нормой – ВОЗ

13 апреля, 15:36

Денис Беспалов

Пока неизвестно, когда начнется применение вакцины от коронавируса COVID-19

Повсеместное ношение масок или другой защиты для лица в скором времени станет нормой. Такое мнение высказал представитель Всемирной организации здравоохранения по вопросам пандемии коронавируса Дэвид Набарро, передает BBC.

"Я уверен, что какая-то форма защиты лица станет нормой", – сказал Набарро.

Он пояснил, что защита лица будет нужна, поскольку пока неизвестно, когда начнется применение вакцины от коронавируса COVID-19, и выработается ли иммунитет к нему у тех, кто им уже сейчас переболел.

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"Этот вирус не исчезнет. Мы не знаем, появится ли иммунитет у тех, кто переболел этим вирусом, и не знаем, когда у нас появится вакцина", - добавил Набарро.

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Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал страны тщательно подойти к вопросу ослабления ограничительных мер по борьбе с распространением нового коронавируса, чтобы избежать повторных вспышек.

Согласно последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире подтверждены более 1,86 млн случаев заражения коронавирусом, умерло почти 115 тысяч человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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ВОЗ вакцина маска коронавирус

Источник: Интерфакс

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