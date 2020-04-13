Ношение масок скоро станет новой нормой – ВОЗ

Пока неизвестно, когда начнется применение вакцины от коронавируса COVID-19

Повсеместное ношение масок или другой защиты для лица в скором времени станет нормой. Такое мнение высказал представитель Всемирной организации здравоохранения по вопросам пандемии коронавируса Дэвид Набарро, передает BBC.

"Я уверен, что какая-то форма защиты лица станет нормой", – сказал Набарро.

Он пояснил, что защита лица будет нужна, поскольку пока неизвестно, когда начнется применение вакцины от коронавируса COVID-19, и выработается ли иммунитет к нему у тех, кто им уже сейчас переболел.

Реклама

"Этот вирус не исчезнет. Мы не знаем, появится ли иммунитет у тех, кто переболел этим вирусом, и не знаем, когда у нас появится вакцина", - добавил Набарро.

В тренде Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 13 апреля и все подробности

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал страны тщательно подойти к вопросу ослабления ограничительных мер по борьбе с распространением нового коронавируса, чтобы избежать повторных вспышек.

Согласно последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире подтверждены более 1,86 млн случаев заражения коронавирусом, умерло почти 115 тысяч человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама