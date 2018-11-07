Новая авария Lion Air: Boeing с 150 людьми на борту врезался в столб

Сегодня, 18:31

В результате ЧП крыло лайнера было частично деформировано, а 143 пассажира пересадили на другой самолет

Фото: Rawipad C.KKU/Flickr
Фото: Rawipad C.KKU/Flickr

Спустя неделю после крушения в Яванском море пассажирского лайнера авиакомпании Lion Air, другой самолет авиаперевозчика столкнулся с мачтой освещения в одном из аэропортов Индонезии.

Инцидент произошел 7 ноября в воздушной гавани города Бенгкулу. На борту Boeing 737-900, который должен был лететь в Джакарту, в этот момент находились 150 человек (143 пассажиров и 7 членов экипажа).

Выруливая на взлетно-посадочную полосу, лайнер задел левой частью крыла столб. Из-за удара крыло оказалось частично деформировано.

Всех пассажиров эвакуировали в аэропорт, а позже их пересадили на другой борт.

Авиаперевозчик в настоящее время начал внутреннее расследование с целью установления причин случившегося.

Стоит отметить, что Lion Air самой крупной авиакомпании Индонезии и вторым по величие лоукостером Юго-Восточной Азии. Его авиапарк составляет около трех сотен самолетов, преимущественно Boeing.

Напомним, лайнер Boeing 737 MAX разбился, выполняя рейс JT610 из Джакарты в Панкалпинанг. Самолет упал примерно спустя 13 минут после взлета. Почти сразу после взлета командир самолета запросил экстренную посадку, после чего связь с ним прервалась, а лайнер исчез с экранов радаров.

Как мы уже писали, воздушное судно было неисправно – четыре последних полета экипаж фиксировал сбои в работе указателя скорости самолета.

Также сообщалось, что в Boeing признали наличие неисправности в своих лайнерах четвертого поколения Boeing 737 Max.
аэропорт, самолет, лайнер, Lion Air, Boeing 737-900
Источник:

ТАСС

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