"Новая ИРА" признала ответственность за убийство журналистки в Северной Ирландии

Группировка выступила с утверждением, что речь идет не о преднамеренном убийстве, и журналистка погибла случайно

Фото: AFP

Группировка "Новая Ирландская республиканская армия" ("Новая ИРА") признала, что редактор американского издания MediaGazer Лайра Макки погибла в Северной Ирландии в результате стрельбы, которую открыли боевики этой военизированной структуры. Об этом сообщила во вторник в электронной версии газета Irish Times.

При этом группировка выступила с утверждением, что речь идет не о преднамеренном убийстве, и журналистка погибла случайно, оказавшись на линии огня в ходе обстрела боевиками сотрудников местных сил безопасности во время беспорядков, происходивших в городе Лондондерри.

"В ходе того, как (наши силы) атаковали врага, Лайра Макки была трагически убита, так как стояла рядом с вражескими силами", – приводит издание заявление представителей "Новой ИРА".

Группировка в связи с этим принесла "искренние извинения" родным, друзьям и близким 29-летней журналистки, сообщает газета.

Ранее в Северной Ирландии, которая входит в состав Соединенного Королевства, по подозрению в убийстве Макки были задержаны два человека.

Убийство Макки произошло на прошлой неделе в ходе беспорядков в североирландском городе Лондондерри. Она была автором материалов о региональном конфликте в Ольстере и боевиках ИРА. Журналист получила смертельное ранение во время стрельбы. В полиции уже предполагали, что открыть огонь могли боевики "Новой ИРА", выступающей за объединение Ольстера с Республикой Ирландия.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Новая ИРА" признала ответственность за убийство журналистки в Северной Ирландии". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"