В Северной Ирландии арестовали подозреваемых в убийстве журналистки

Журналистка Лира Макки была убита в результате стрельбы

Фото: 112.ua

В городе Крегган в провинции Ольстер в Северной Ирландии арестовали двоих мужчин, подозреваемых в убийстве журналистки Лиры Макки. Об этом сообщает Reuters.

"Детективы Главной следственной группы арестовали двоих мужчин в возрасте 18 и 19 лет в соответствии с законом о терроризме в связи с убийством", – подчеркнули в полиции Северной Ирландии.

Ранее полиция рассматривала случившееся как террористический акт. Также нападавшие бросали бутылки с зажигательной смесью. Позже местная полиция в эфире телеканала Sky News ответственность за произошедшее может лежать на группировке Ирландская республиканская армия (ИРА). Макки была автором материалов о региональном конфликте в Ольстере и боевиках ИРА.

Убийство произошло в ходе беспорядков в Северной Ирландии в преддверии годовщины дублинского Пасхального восстания 1916 года под лозунгами независимости от Великобритании. В последние месяцы в разделенном на протестантскую и католическую общины Ольстере возросла активность радикальных сил, грозящая дестабилизацией обстановки в условиях неопределенности будущего пограничного режима между Северной Ирландией, выходящей из ЕС вместе с Великобританией, и остающейся в ЕС Республикой Ирландией.

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