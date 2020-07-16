Новое обострение на границе Армении и Азербайджана: в ходе боев погибли десятки солдат

Эскалация конфликта началась несколько дней назад

На границе Армении и Азербайджана возобновились бои.

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Об этом заявили в Минобороны Азербайджана, пишет портал Haqqin. Тем временем в Армении обвинили Азербайджан в обстрелах населенных пунктов ударными беспилотниками, в том числе и в направлении населенных пунктов.

Сообщается также о раненых среди мирных жителей. По данным СМИ, погибли 20 армянских военнослужащих и один военнослужащий азербайджанской армии.

Напомним, обстрелы на границе Товузского района Азербайджана и Тавушского района Армении продолжались с 12 июля. Азербайджан заявил о гибели 11 военных, Армения – о четырех жертвах и десяти раненых.

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Обострение армяно-азербайджанского конфликта из-за территории Нагорного Карабаха началось несколько дней назад. Стороны на днях обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня на участке совместной границы. По версии Минобороны Азербайджана, вооруженные силы Армении обстреляли азербайджанские позиции. Армянская сторона, напротив, сообщила, что это военнослужащие Азербайджана попытались нарушить границу на автомобиле УАЗ и захватить опорный пункт.

Напомним, что Азербайджан угрожает ударом по единственной АЭС Армении.

Видео: Reuters

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