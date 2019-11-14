Новое правительство Молдовы приступило к работе: состав

Политическую ответственность за миноритарное правительство взяли на себя президент Додон и Партия социалистов

Ион Кику. Фото: REUTERS/SZH/MAR

После отставки правительства Майи Санду президент Молдовы Игорь Додон подписал указ о назначении нового правительства республики во главе с премьер-министром Ионом Кику.

"На основании вотума доверия, выраженного парламентом Республики Молдова, назначается правительство Молдовы во главе с Ионом Кику. Правительство приступает к своим полномочиям с момента принятия присяги", – сообщили в пресс-службе главы государства.

Затем новое правительство страны приняло присягу и приступило к выполнению своих обязанностей. Церемония прошла в четверг в присутствии президента Игоря Додона и председателя парламента Зинаиды Гречаный.

Ранее парламент Молдовы на заседании выразил вотум доверия номинальному составу кабинета министров во главе с Ионом Кику и программе деятельности. "За" проголосовали 62 депутата – 34 от пропрезидентской Партии социалистов, 27 – от оппозиционной Демократической партии и один независимый депутат.

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Политическую ответственность за миноритарное правительство взяли на себя президент Додон и Партия социалистов, неформальным лидером которой он является.

Более половины должностей министров в новом правительстве Молдовы заняли советники президента. Новый кабинет министров был сформирован всего через два дня после того, как в отставку было отправлено правительство Майи Санду.

Так, премьер-министром стал Ион Кику, министром иностранных дел и европейской интеграции – Аурел Чокой, министром обороны – Виктор Гайчук, министром образования, культуры и исследовании – Корнелиу Попович, министром здравоохранения, труда и социальной защиты – Виорика Думбрэвяну, министром сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды – Ион Пержу. Министром внутренних дел назначен Павел Войку, который с июня занимал пост министра обороны, а до того также был советником президента.

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Вице-премьером – министром финансов стал бывший начальник Налоговой инспекции Сергей Пушкуцэ, вице-премьером по реинтеграции – бывший начальник правительственного Бюро по реинтеграции Александр Фленкя, министром экономики и инфраструктуры – бывший замминистра Анатолий Усатый, министром юстиции – Фадей Нагачевский, который до сих пор был юристом Партии социалистов.

Иону Кику 47 лет. Работал преподавателем в Экономической академии Молдовы, в 2005-2008 году был начальником управления министерства экономики и торговли (при министре Игоре Додоне), советником первого вице-премьера (нынешнего спикера парламента и лидера Партии социалистов Зинаиды Гречаный. – Ред.), заместителем министра финансов. В этот период он также был членом совета банка Eurocreditbank, членом совета директоров Банка развития Совета Европы, а в 2007-2009 гг. – заместителем председателя совета АО "Молдова-газ".

С апреля 2008 по сентябрь 2009 г. был одним из двух государственных советников премьер-министра Зинаиды Гречаный – в этой должности он отвечал за экономику и международные отношения.

С 2009 г. работал в представительстве Всемирного банка и был консультантом по управлению государственными финансами в различных проектах. В 2016 г. стал членом совета КБ Moldindconbank, с начала января 2018 г. был назначен генеральным государственным секретарем министерства финансов, а с декабря 2018 году – министром финансов в правительстве Демократической партии. После смены власти в июне 2019 года стал советником президента.

Напомним, что в июне Молдова пережила предыдущий политический кризис, в результате которого правившая Демократическая партия сложила свои полномочия, и к власти пришло большинство из ACUM и социалистов.

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