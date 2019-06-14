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Политический кризис в Молдове разрешился: Демпартия сделала важное заявление

14 июня, 18:35

Правительство Павла Филипа подаст в отставку, партия уходит в оппозицию

Протесты в Молдове
Протесты в Молдове. Фото: AFP

Демократическая партия Молдовы приняла решение уйти в оппозицию, что дает шанс на урегулирование политического кризиса в стране. Об этом вице-председатель партии Владимир Чеботарь объявил в пятницу на брифинге по итогам заседания Национального политического совета.

"Мы уходим в оппозицию. Правительство (Павла Филипа) подаст в отставку, все министры. Это единственный выход для преломления политического кризиса", – сказал Чеботарь.

Вместе с тем Демпартия продолжит настаивать на досрочных выборах в парламент. "Независимо от последующих решений, от того, сколько будут действовать вердикт Конституционного суда, правительство будет функционировать нелегально. Мы считаем, что единственным выходом из этой ситуации могут стать досрочные выборы (в парламент). Это единственный путь для окончательного урегулирования политического кризиса", - сказал представитель партии.

Ранее источник в Демократической партии сообщил, что после визита в офис партии посла США в Кишиневе Дерека Хогана демократы приняли решение разблокировать правительственные здания.

"Хоган довел позицию США до сведения лидеров Демпартии, которые до последнего надеялись, что Вашингтон поддержит их в противостоянии с президентом Игорем Додоном, парламентским большинством и правительством Майи Санду, которое сформировали депутаты Партии социалистов и блока Acum. Однако такой поддержки они не получили. В результате демократы согласились разблокировать правительство и другие госучреждения, которые уже несколько дней окружают пикетчики", - сказал источник.

Как сообщали новости "Сегодня", в Молдове разгорелся политический кризис после того, как руководство страны не смогло в срок сформировать правительство, после чего Конституционный суд принял решение отстранить от должности президента страны Игорь Додона. Обязанности главы государства легли на плечи и.о. премьер-министра Павела Филипа, который подписал указ о проведении досрочных выборов.

Также в стране начались массовые протесты, были даже заблокированы ряд министерств, протестующие разбивали палатки перед входами в госучреждения. Людей свозили на автобусах. Читайте подробней о политическом кризисе, кто "на баррикадах" в Молдове, и какова роль России.

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Тег кризис, Молдова, Филип

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Источник:

ТАСС

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