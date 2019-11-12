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В Молдове отправили в отставку правительство Майи Санду: что известно о кризисе

12 ноября, 15:36

В Молдове объявили вотум недоверия правительству с первой женщиной-премьером

Правительство Молдовы. Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza

Правительство Молдовы. Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza

Парламент Молдовы объявил инициированный пророссийской Партией социалистов вотум недоверия сформированному в июне проевропейскому правительству Майи Санду от блока Acum.

На соответствующем голосовании 12 ноября за отставку Кабинета министров проголосовали 63 депутата из 101 – социалисты и демократы. Четвертая политсила в парламенте, партия "Шор", отказалась принимать участие в голосовании.

Сама Санду объяснила такой поворот тем, что "некоторые воры из парламента, испугались реформ, которые мы готовим".

Тем временем, президент Игорь Додон пригласил Acum к переговорам насчет формирования нового правительства с социалистами, лидером которых является он сам.

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"Считаю, что депутаты из существующего парламентского большинства должны сохранить коалицию. Необходимо начать консультации между партиями и утвердить нового премьер-министра. Я незамедлительно поддержу кандидатуру, предложенную коалицией Acum-ПСРМ", — сказал Додон.

Евросоюз отреагировал на случившееся с тревогой.

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"Вотум недоверия правительству Республики Молдова из-за ситуации вокруг выборов генерального прокурора является тревожным сигналом для процесса реформ в стране", — заявили во внешнеполитической службе ЕС после объявления результатов голосования.

В то же время, президент Румынии, правительство которой тоже недавно отправили в отставку, заявил о прогрессе Кабмина Санду в реализации евроинтеграционных реформ и обвинил молдавских социалистов в работе против интересов страны.

"Румыния твердо выразила поддержку усилиям кишиневского правительства при условии ясного и решительного обязательства правительственной коалиции продолжать идти европейским путем и развивать двустороннее стратегическое партнерство по европейской интеграции Республики Молдовы", — отмечается в заявлении Клауса Йоханниса.

Напомним, что в июне Молдова пережила предыдущий политический кризис, в результате которого правившая Демократическая партия сложила свои полномочия, и к власти пришла большинство из ACUM и социалистов.

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Источник: ТАСС

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