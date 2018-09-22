Новые пошлины США против Китая: появилась реакция Пекина

Сегодня, 07:17

В США якобы должна была прибыть китайская делегация для подготовки консультаций по торговым вопросам

Отношения между странами накаляются. Фото: AFP
Отношения между странами накаляются. Фото: AFP

Пекин после объявления Вашингтоном дополнительных пошлин на китайские товары отказался от проведения новых консультаций с США по спорным вопросам в сфере торговли. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По версии источников издания, ранее планировалось, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прибудет на следующей неделе в Вашингтон. Перед этим в США якобы должна была прибыть китайская делегация для подготовки консультаций по торговым вопросам. Издание утверждает, что власти КНР отказались от данных планов в свете заявления Вашингтона о введении новых пошлин на товары из Китая.

С 24 сентября начинают действовать новые 10-процентные пошлины Соединенных Штатов в отношении китайских товаров общей стоимостью 200 млрд долларов. Такое решение американского президента Дональда Трампа в понедельник огласила администрация Белого дома. По словам лидера США, в случае, если Пекин предпримет ответные меры, Вашингтон прибегнет к дополнительному пакету повышенных тарифов на продукцию и услуги из Китая в объеме 267 млрд долларов.
Китай, США, пошлины
Источник:

ТАСС

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