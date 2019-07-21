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Новые протесты в Гонконге: демонстрантов разгоняют слезоточивым газом, фото, видео

21 июля, 20:30

Организаторы шествия заявили о более 400 тысячах участников протеста

Полицейские разгоняют протестующих в центре Гонконга с применением слезоточивого газа, демонстрации продолжаются уже несколько недель. Об этом сообщает местное телевидение в прямом эфире.

По данным СМИ, удалось вытеснить несколько сотен демонстрантов из квартала, где базируется канцелярия центральных властей КНР в этом специальном административном районе.

Протестующие забрасывали здание яйцами, разрисовывали его стены граффити, испачкали черной краской герб страны.

Основным местом противостояния стал район Шэн Ван, расположенный рядом с деловым центром.


Видео: Reuters

Новости "Сегодня" сообщали, что массовые протесты начались в Гонконге в июне. Демонстранты выступили против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске.

По данным организаторов, в сегодняшней акции участвуют около 430 тысяч человек. В то же время полиция сообщила о 138 тысячах участников на пике шествия. Протестующие заблокировали движение транспорта по ряду улиц и туннелей, возвели баррикады и оцепили штаб-квартиру полиции.

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Тег протесты, полиция, гонконг

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ТАСС

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