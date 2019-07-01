В Гонконге протестующие ворвались в здание парламента, фото

Демонстранты держали в руках "щиты" из подручных средств





































В Гонконге в хоче очередной волны демонтраций протестующие ворвались в здание парламента. Об этом сообщает местный телеканал i-Cable News.

Десятки демонстрантов в масках, большинство из которых держали в руках импровизированные щиты, вошли в здание Законодательного совета поздно вечером в понедельник.

Чтобы пройти внутрь, протестующие разбили фасадные окна. Бойцы спецподразделения полиции, очевидно, отступили вглубь комплекса. Сейчас только металлические заборы не дают людям возможности приблизиться к сессионному залу парламента.

Напомним, что в Гонконге массовыми протестами отмечают 22 года с тех пор, как эта бывшая британская территория перешла под юрисдикцию Китая. Утром митингующие перекрыли несколько автомагистралей, полиция разгоняла людей дубинками и слезоточивым газом.

Участиники протеста выступают против притеснения демократических прав и попыток принять закон об экстрадиции подозреваемых в материковый Китай.

Участники многотысячных акций считают, что в случае принятия закона об экстрадиции подозреваемых в преступлениях с территории Гонконка в материковый Китай коммунистическая верхушка Китая получит неограниченные возможности задерживать на территории Гонконга активистов.

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