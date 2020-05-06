Новый блэкаут в Венесуэле: кого обвинили власти

Проблем с электричеством нет только в четырех из 23 штатов страны

/ Фото: AFP

Проблемы с подачей электроэнергии зафиксированы минимум в 19 штатах Венесуэлы, а также в некоторых районах столицы страны – Каракаса впервые с января 2020 года.

Об этом сообщила мониторинговая международная некоммерческая организация NetBlocks в своем Twitter.

"Данные показывают наличие перебоев в подаче электроэнергии в Венесуэле", — говорится в сообщении.

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По данным организации, проблем с электричеством нет только в четырех из 23 штатов Венесуэлы: в Ансоатеги, Боливаре, Дельта-Амакуро и Монагасе.

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Ситуация с энергетической системой Венесуэлы является последствием атаки. Так власти в очередной раз пытаются объяснить перебои в подаче электричества на большей части территории страны. Об этом сообщила исполнительный вице-президент республики Дельси Родригес.

"Зафиксирована атака на национальную электрическую систему, на данный момент мы уже восстанавливаем подачу энергии", — утверждает Родригес.

Напомним, что в 2019 году в Венесуэле произошло несколько массовых отключений электричества, тогда без света оставались Каракас и большинство штатов. По данным правительства, причиной стала диверсия на ГЭС имени Симона Боливара. По многим обесточенным регионам прокатилась волна грабежей. Тем временем, президент Николас Мадуро возложил ответственность за аварию на США, но Госдепартамент отверг эти обвинения.

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