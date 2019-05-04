Новый император Японии с супругой впервые появились на публике

Нарухито заявил, что будет стремиться к миру и процветанию

Новый император Японии Нарухито и императрица Масако. Фото: AFP

Новый император Японии Нарухито, который лишь 1 мая вступил на престол после отречения его 85-летнего отца Акихито, впервые появился на публике. Об этом сообщает телеканал Fox.

59-летний император появился на балконе дворца вместе с женой Масако в субботу, 4 мая. Нарухито поблагодарил всех собравшихся за поздравления и выразил надежду на то, что Япония и дальше будет продолжать стремиться к миру.

"Я глубоко благодарен вам за поздравления со вступлением на престол. Я молюсь, чтобы вы были здоровы и счастливы. Я также молюсь, чтобы наша страна вместе с другими странами продолжала стремиться к миру и смогла достичь еще большего процветания", – сказал император в своей речи.

Новые император Нарухито и императрица Масако впервые появились на публике. Фото: AFP

Увидеть императора собрались тысячи японцев. Присутствовали и члены императорской семьи, в частности отец Нарухито Акихито и мать Митико. Во время выступления нового императора во дворце были усилены меры безопасности.

Ранее Япония раскрыла название новой имперской эпохи, которая наступила 1 мая с коронацией наследного принца Нарухито. Эра правления следующего императора Японии получила название "Рэйва", состоящего из двух символов.

Также напомним, что император Акихито завершил процедуру отречения от престола 30 апреля, положив конец эре "Хэйсэй", которая началась в 1989 году. Он – первый император, который отрекся от престола в Японии за более чем два столетия.

Еще в 2016 году действующий император признался, что из-за почтенного возраста и здоровья уже не в силах выполнять свою работу. В июне Парламент принял закон, который позволил Акихито отречься от престола.

Также известно, что правительство Японии склоняется к тому, чтобы император Акихито после своего отречения от престола получил титул "дайдзе тэнно" или сокращенно "дзеко", что можно условно перевести как "император на покое".

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