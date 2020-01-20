Новый вирус, вызвавший эпидемию в Китае, стал еще опасней: названа причина

По данным китайских СМИ, заразились даже медработники

Видео: Reuters

Новый тип коронавируса, который распространился по всему Китаю, может передаваться от человека к человеку.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на Национальную комиссию по здравоохранению КНР.

Представитель комиссии Чжун Наньшань подтвердил, что два случая заражения в китайской провинции Гуандун были вызваны передачей вируса именно таким образом.

По данным китайских СМИ, также заразились и медработники.

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Ранее власти КНР сообщили, что за минувшие выходные зафиксировано 139 случаев заражения ранее неизвестным типом коронавируса. Всего на данный момент насчитывается 217 случаев заражения, что в три раза больше, чем на момент обнаружения вируса в прошлом месяце в городе Ухань (провинция Хубэй – Ред.).

Вспышка пневмонии была зарегистрирована в декабре минувшего года в городе Ухань. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

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Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.

Вместе с тем, случаи заболевания также зафиксированы в Гонконге, Таиланде и Южной Корее.

По официальным данным китайских властей, от пневмонии, вызванной этим вирусом, скончались три человека.

Британские эксперты убеждены, что на самом деле число заболевших достигло почти 1,7 тыс. человек, сообщила телерадиокорпорация ВВС.

Напомним, что ранее в Японии зарегистрирован первый случай заболевания новым опасным вирусом.

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