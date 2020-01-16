В Китае обнаружили новый вирус: от неизвестной ранее болезни умер один человек

В Китае обнаружили новый вирус, который может передаваться от человека к человеку. Он из так называемой семьи коронавирусов, вызывающих простуду. Некоторые из них быстро лечатся, зато другие смертельно опасны. От неопознанного китайского вируса уже умер один человек. Что сейчас знают ученые и сколько людей уже заболело?

Недавно на рынке в китайском городе Ухань торговали рыбой, морепродуктами, курятины. И даже экзотическими для нас летучими мышами и змеями.

Фенг Зиян, директор Китайского центра контроля и предотвращения болезней:

"Мы можем утверждать наверняка, что инфекция пошла из местного рыбного рынка".

Теперь здесь закрыты палатки и валяется пустая тара. Все продезинфицировали специалисты в защитных костюмах биологической угрозы. Именно на рыбном рынке, считают эксперты, неизвестный науке вирус подхватил 41 человек. Все больные продавцы и покупатели жаловались на лихорадку и проблемы с дыханием. Один человек погиб, семеро в тяжелом состоянии. Еще одну инфицированную женщину нашли в Таиланде.

Анутин Чарнвираку, министр здравоохранения Таиланда:

"Люди не должны паниковать. Все под контролем. Даже имея один подтвержденный случай, мы будем заботиться о всех потенциальных пациентах, чтобы избежать распространения болезни".

Новый вирус, или, как его окрестили, неизвестная пневмония, относится к семейству коронавирусов. Некоторые из них вызывают простуду. Сейчас во Всемирной организации здравоохранения призывают больницы планеты готовиться к возможной вспышке болезни.

Мария Ван Керхове, представитель ВОЗ:

"Эпидемиологическое расследование продолжается, и мы ждем результатов, однако уже сейчас предполагаем, что вирус может передаваться от человека к человеку и имеет очень много общего с тяжелым острым респираторным синдромом".

Тяжелый острый респираторный синдром, или атипичная пневмония – один из самых страшных "родственников" нового вируса. От этой болезни в начале двухтысячных погибли сотни людей. Сначала власти КНР скрывали информацию о вспышке инфекции, однако эпидемия быстро распространилась на соседние Гонконг и Вьетнам, а оттуда на другие континенты.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что американские ученые нашли новый штамм ВИЧ впервые за 19 лет. Нет оснований паниковать или даже немного волноваться по этому поводу, – уверяют ученые.

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