Обострение между Сербией и Косово: появилась реакция НАТО

Сербские вооруженные силы приведены в состояние полной боевой готовности из-за операции спецполиции Косово

Фото: AFP

Международная миссия под эгидой НАТО в Косове и Метохии (KFOR) прокомментировала обострение в отношениях Сербии и Косово. Об этом говорится в официальном заявлении миссии, распространенном во вторник.

"Что касается текущей ситуации, KFOR сообщает, что косовская полиция проводит полицейскую операцию в Косове на основании ордера, выданного судом в Приштине в рамках коррупционного расследования. KFOR подтверждает, что это только полицейская операция и косовские силы безопасности или какие-либо другие силы не находятся на севере Косова. Из-за политической чувствительности момента комендант KFOR призывает все стороны мирно и ответственно решать споры без какого-либо использования силы или насилия. Люди должны сохранять спокойствие, им нечего бояться", - говорится в заявлении.

Миссия сообщает, что продолжит "следить за ситуацией и готова вмешаться, если это понадобится" для гарантии безопасности в соответствии со своими обязательствами в рамках резолюции СБ ООН 1244.

Ранее сообщалось, что сербские вооруженные силы и полиция по приказу президента Александра Вучича, приведены в состояние полной боевой готовности из-за операции спецполиции Косово на севере, где проживают сербы.

Представитель полиции Косово Баки Келяни заявил, что среди 13 арестованных есть и несколько полицейских и таможенников. Задержанных подозревают в организованной преступности и контрабанде.

Премьер Косово Рамуш Харадинай заявляет, что операция в общинах, населенных преимущественно сербами, направленная против нарушителей закона, и призвал сербов сохранить мир и уважать закон.

Приштинские СМИ сообщают о нескольких десятках задержанных и добавляют, что среди них есть и лица, которых подозревают в причастности к убийству сербского политического деятеля Оливера Ивановича и один полицейский.

Глава Сербии Александар Вучич предупредил представителей Евросоюза, что Сербия "будет реагировать в случае, если косовские спецполиция не остановит акцию и не оставит север Косово".

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Ее признает большинство стран Запада, включая США, не признали независимости Сербия и Россия. Украина также не признала независимость Косово.

Евросоюз пытается убедить Белград и Приштину нормализовать отношения, однако пока переговоры не дали существенных результатов.

Напомним, Вучич назвал условие, при котором Сербия может признать независимость Косово.

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