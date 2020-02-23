Обострение в Сирии: готовится встреча Путина, Меркель, Макрона и Эрдогана

Россия и Турция доигрались в Сирии, что теперь срочно собирается саммит в Стамбуле 5 марта, в котором примут участие канцлер Германии Ангела Меркель, президенты РФ Владимир Путин, Франции Эммануэль Макрон и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом сообщает DW.

Сам Эрдоган сообщил, что причиной встречи будет обострение между Россией и Турцией в сирийском городе Идлиб, куда турки перебрасывают значительные силы. Лидеры государств опасаются, что это может привести к серьезному конфликту.

"Мы снова встретимся (с партнерами по переговорам – ред.) 5 марта и обсудим эту проблему. С Божьей помощью мы достигнем благоприятного результата для нашей страны и для наших сирийских братьев", – заявил он.

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Также отмечается, что это Меркель и Макрон в ходе телефонных разговоров предложили президентам Турции и России всем вчетвером обсудить кризис в сирийском Идлибе. Как известно, последний раз лидеры четырех стран уже проводили саммит по Сирии в октябре 2018 года.

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Напомним, на днях, после телефонного разговора с Путиным, Эрдоган принял решение отправить новые войска в Сирию. По его совам, "несмотря на продолжение переговоров по Идлибу, Турция и РФ все еще далеки от достижения соглашения" по этой теме.

"Турция завершила подготовку для того, чтобы реализовать свой план по Идлибу, как мы это делали в предыдущих операциях. Говоря откровенно, операция в Идлибе является лишь вопросом времени. Турция не оставит Идлиб на произвол режима (президента Сирии Башара Асада)", – сказал турецкий лидер.

Все началось с того, что в результате обстрела сирийскими правительственными силами в районе провинции Идлиб погибли пятеро турецких солдат и еще несколько человек были ранены. После этого Турция атаковала войска Асада в Сирии, было более 100 погибших. В результате резко обострились отношения Анкары и Москвы. Читайте на сайте "Сегодня" подробности конфликта между Москвой и Анкарой в материале "Ловушка для Путина: почему Россия и Турция схлестнулись в Сирии".

Смотрите видео, как в Сирии уничтожили базу путинских солдат. На западе города Алеппо в провинции Идлиб смертник подорвал автомобиль прямо посреди опорного пункта россиян:

Все подробности в спецтеме Война в Сирии

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