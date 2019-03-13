Обрушение школы с сотнями детей в Нигерии: стало известно о первых жертвах

Спасателям удалось спасти более 20 человек, но сообщается также и погибших

Фото: Pixabay

Обрушение школы с сотнями детей в Нигерии: стало известно о первых жертвах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/90c/e24/5c890ce243acb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/90c/e24/5c890ce243acb.jpg 2019-03-13T16:00:00+02:00 Другие страны Спасателям удалось спасти более 20 человек, но сообщается также и погибших

Не менее пятерых учащихся нигерийской школы в городе Лагос, где 13 марта произошло обрушение, погибли. Как сообщили местным СМИ правоохранительные органы, спасатели извлекли из-под обломков тела четырех детей.

В то же время 22 человека удалось спасти, но о состоянии их здоровья пока что нет информации. Ранее сообщалось, что спасатели достали семерых детей и 12 взрослых.

На данный момент поисково-спасательная операция продолжается, поэтому существуют опасения, что количество жертв может увеличиться.

Очевидцы утверждают, что еще в прошлом году было отдано распоряжение о сносе здании, однако этого не сделали. Местные власти эту информацию пока не комментировали.

Ранее журналисты писали, что на первом этаже обрушившегося здания, где располагалась школа, могли находиться более сотни человек, из которых большинство – дети.

Напомним, что минувшей осенью в Нигерии взрыв и последующий пожар на нефтепроводе Нигерийской национальной нефтяной корпорации в штате Абия на в юго-востоке страны унесли жизни 24 человек.

Мы также псали о гибели не менее 60 человек в результате, нападения боевиков экстремистской группировки "Боко харам" на город Ранн на северо-востоке Нигерии в январе.

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