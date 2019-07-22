"Общая беда Беларуси и ЕС": Лукашенко резко высказался об Украине

Президент Беларуси призвал ЕС помочь в стабилизации ситуации в Украине

Александр Лукашенко. Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko.

Евросоюз несет полную ответственность за события в Украине, поскольку Киев выбрал путь евроинтеграции, закрепив в Конституции курс в ЕС и НАТО, а Брюссель его в этом решении поддержал.

Об этом, как пишет БЕЛТА, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с главой представительства Евросоюза в его стране Андреа Викторин в Минске 22 июля.

"Украина пошла и ориентируется на Европу, наверное, сейчас больше, чем на Россию, Беларусь, ЕАЭС. Европейский союз сказал А, должен сказать Б, если говорить откровенно. Надо помочь украинскому народу", – сказал он.

Лукашенко обратился к Викторин с просьбой "оказать всяческое содействие стабилизации ситуации в Украине" и поддержку, при этом назвав этот вопрос "общей проблемой и, можно сказать, бедой" для Беларуси и Европы.

"Дело в том, что эта проблема наша с вами – мы, украинцы и вы живем в одном регионе. Этот нарыв, эту головную боль для Европейского союза надо как можно быстрее устранить. Поэтому я убедительно прошу вас, как бы ни было сложно вам сейчас, уезжая в другую страну, передать этот сигнал Европейскому союзу: Украина нуждается в поддержке", – президент.

Напомним, ранее в этом году Лукашенко заявил, что народы Украины, России и Беларуси "обречены" быть вместе.

Кроме того, как мы уже писали, Лукашенко отказался открыто принять одну из сторон в вопросе незаконной российской оккупации Крыма и признался, что после аннексии Кремль требовал от него признать права РФ на полуостров.

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