Обстрел сирийского Алеппо: число пострадавших возросло до 107

В сирийском Алеппо после того, как боевики обстреляли город снарядами с отравляющими веществами, в больницы попали по меньшей мере 107 мирных жителей. Об этом сообщают местные СМИ.

У пострадавших наблюдаются симптомы удушья легкой и средней степени. Некоторые из них направили в отделение интенсивной терапии. Среди пострадавших есть дети.

Напомним, в субботу, 24 ноября, западные кварталы сирийского Алеппо были обстреляны снарядами с хлором, сообщалось о сотни пострадавших. Шеф полицейского управления Алеппо генерал Иссам аш-Шалли возложил ответственность за применение боеприпасов с отравляющими веществами на группировку "Джебхат ан-Нусра". По его словам, боевики выпустили снаряды по кварталам, которые расположены близ линии соприкосновения сирийской армии с повстанцами.

Ранее химическая атака произошла в Сирии в апреле этого года в городе Дума. Тогда, во время штурма города, который вели войска Асада при поддержке российской авиации, появились сообщения о применении химического оружия против мирных граждан.