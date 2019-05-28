Обвал шахты в Зимбабве: погибли девять горняков

Трагедия произошла в шахте лондонской корпорации Metallon Corporation

Фото: REUTERS/Philimon Bulawayo.

В Зимбабве в результате обвала шахты погибли по меньшей мере девять горняков.

Трагедия произошла в шахте лондонской корпорации Metallon Corporation к северу от столицы страны – Хараре. Как выяснилось, нелегальные золотодобытчики активировали взрывчатку под землей и оказались в ловушке.

Сообщается, что компания Metallon поставила свою шахту Mazowe на ремонт в сентябре прошлого года, ссылаясь на проблемы с жизнеспособностью. Корпорация является одним из крупнейших добытчиков золота в Зимбабве и на данный момент эксплуатирует три других рудника.

Согласно заявлению Metallon, обрушение произошло в воскресенье, 26 мая, когда нелегальные горняки спустились в шахту и получили доступ к взрывным устройствам. Ни один из погибших шахтеров не был сотрудником компании.

По информации издания, в феврале текущего года на западе от столицы Зимбабве уже погибли 24 шахтера. Причиной трагедии стало затопление двух заброшенных шахт.

Стоит отметить, что из-за безработицы более тысячи молодых людей ежедневно рискуют своей жизнью в опасных подземных туннелях, где пытаются найти золото.

Ранее в Мьямне обвалилась шахта: более 50 горняков оказались под завалами. Власти опасаются, что ни одному шахтеру не удалось пережить трагедию.

Напомним, в Луганской области в результате взрыва на шахте "Схидкарбон" погибли 17 горняков.

Также мы писали, что в Донецкой области на шахте "Покровская", что в пгт Удачное, произошел взрыв, в результате которого пострадали семь горняков. ЧП произошло из-за взрыва метано-воздушной смеси. К месту происшествия для проведения спасательных работ бросили военизированные горно-спасательные отряды.

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