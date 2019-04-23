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В Мьямне обвалилась шахта: более 50 горняков оказались под завалами

Сегодня, 14:08

Власти опасаются, что ни одному шахтеру не удалось пережить трагедию

Фото: Reuters

Более полусотни человек могли погибнуть в результате обвала нефритовой шахты в Мьянме, где ранее в этом месяце автобус с десятками пассажиров сорвался в ущелье с 60-метровой высоты.

Трагедия случилась вечером 22 апреля в штате Качин на севере страны. В результате произошедшего 54 работника двух горнодобывающих компаний, а также около четырех десятков машин и транспортных средств, включая экскаваторы и грузовики оказались в ловушке.

На данный момент из забоя удалось достать тела трех горняков. Судьба еще 51 остается неясной, утверждают в экстренных службах.

Член местного парламента от района Хпакант, где расположена шахта, Тин Со считает, что спасти вряд ли кого-нибудь удастся.

"Они не выживут. Это невозможно из-за того, что они погребены под грязью. Работы по поднятию тел на поверхность очень сложны", – утверждает он.

В настоящее время спасательные работы на месте обвала продолжаются. Горнодобывающие компании пока никак не прокомментировали случившееся.

Напомним, что в прошлом месяце боевики атаковали в Мьянме один из полицейских постов, в результате чего погибли девять стражей порядка.

Мы также писали о мощном паводке в Мьянме, из-за которого десять человек погибли, а 50 тысяч остались без крыши над головой.

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Тег Мьянма, обвал, шахта, рудник

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Источник:

Reuters

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