Сбой в Twitter охватил несколько стран мира: список

Сбой в работе сервиса микроблогов Twitter, который позволит своим сотрудникам работать удаленно и после пандемии коронавируса, наблюдается в ночь на пятницу, 22 мая в ряде стран мира.

Такой вывод следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Наиболее активно о неполадках сообщают в Великобритании, США, Бразилии и России.

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По данным сервиса, большая часть пользователей (73%) жалуются на сбои в работе сайта. Еще 16% не могут войти в соцсеть, 10% испытывают проблемы с приложением для iPhone или iPad.

Добавим, что предыдущий сбой в Twitter произошел 29 апреля.

Ранее Twitter отключил архаичную функцию управления публикациями через SMS. Отключение SMS-оповещений вряд ли будет проблемой для подавляющего большинства пользователей, так как пользоваться мобильным приложением на порядок удобнее. Более того, многие наверняка даже не знали о ее существовании.

Напомним, что Twitter обязал сотрудников работать дома из-за коронавируса в марте 2020.

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