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Одна из самых экзотических стран мира разрешила казнить геев

Сегодня, 13:25

Если раньше в королевстве Бруней гомосексуализм просто находился под запретом, то сейчас за это будут забивать камнями

Фото: Flickr
Одна из самых экзотических стран мира разрешила казнить геев //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/cae/7a5/5c9cae7a5df4b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/cae/7a5/5c9cae7a5df4b.jpg Другие страны Если раньше в королевстве Бруней гомосексуализм просто находился под запретом, то сейчас за это будут забивать камнями

Верховный правитель Брунея, султан Хассанал Болкиах, одобрил принятый парламентом страны законопроект, ужесточающий уголовную ответственность за ряд преступлений по принципу шариата, пишет South China Morning Post.

Так, например, если раньше гомосексуализм в султанате просто находился под запретом, то сейчас местные законодатели разрешили казнить уличенных в однополых сексуальных связях через забивание камнями.

Кроме того, также разрешили казнить за изнасилование или супружескую измену, а за воровство – ампутировать правую кисть (за проступок впервые) и левую ногу (за рецидив).

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Стоит отметить, что наказания распространяются как на жителей страны, в том числе и несовершеннолетних, так и на иностранцев.

Правозащитники из Amnesty International уже осудили новые законы и призвали власти страны "немедленно остановить введение этих жестоких наказаний и пересмотреть уголовный кодекс в соответствии со своими обязательствами в области прав человека".

Напомним, что ранее Верховный суд Индии отменил действие "антигейской" 377 статьи уголовного кодекса, которая предусматривала до 10 лет лишения свободы за нетрадиционную сексуальную ориентацию.

Мы также писали, что в прошлом декабре правительство Таиланда проголосовало за законопроект об однополых браках, который позволит гомосексуальным парам усыновлять детей.

Кроме того, нижняя палата парламента Франции проголосовала за поправку к масштабному законопроекту об образовании, после которой термины "отец" и "мать" в школьных формулярах должны быть заменены на "родитель 1" и "родитель 2".

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Тег Бруней, воровство, казнь, геи, смертная казнь, шариат, лгбт

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