Огромная волна едва не накрыла туристов в Исландии
За считанные секунды волны захлестнули берег, на котором уже никого не было
В Исландии огромная волна едва не накрыла группу туристов, которые фотографировались на фоне прекрасных пейзажей на на юго-востоке страны.
Трагедия едва не случилась, когда от ледника Брейдамеркурйокудль откололась огромная льдина и с грохотом упала в океан, подняв мини-цунами.
За считанные секунды волны захлестнули берег, на котором уже никого не было – несмотря на масштабные валуны, которыми усеяно побережье, все люди успели скрыться в безопасном месте.
Видеозаписью поделился сотрудник туристической компании Hаfjall Стефан Мантлер. Он утверждает, что все тургруппы информируют о правилах поведения в подобной ситуации.
Напомним, как любовь к потрясающим фотографиям едва не стоила жизни путешественнице на Бали – когда девушка попыталась сделать снимок у обрыва над океаном, ее накрыла высокая волна, отбросив на острые камни.
Мы также писали, что прошлым летом от гренландского ледника Хельхейм откололся огромный пласт льда, образовав шестикилометровый айсберг.
Кроме того сообщалось об аномальном поведении айсберга А-68, который откололся от шельфового ледника Ларсен возле Антарктиды – за прошлое лето он повернулся против часовой стрелки на 90 градусов, что не свойственно таким большим объектам.
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