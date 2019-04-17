Пригород столицы Ливии обстреляли ракетами: есть погибшие и раненые

Обстрелу подверглись жилые густонаселенные кварталы в муниципалитете Абу-Салим на юге города

Фото: AFP

По меньшей мере шесть мирных жителей погибли, порядка 35 получили ранения различной степени тяжести в результате беспорядочного ракетного обстрела на окраине ливийской столицы Триполи в ночь на среду. Об этом со ссылкой на медицинский источник сообщил новостной портал "Эфригейтньюс".

По данным портала, обстрелу подверглись жилые густонаселенные кварталы в муниципалитете Абу-Салим на юге города. Известно, что пятеро из шести погибших – женщины. Состояние некоторых пострадавших оценивается как тяжелое, несколько из них находятся в реанимации. Портал отмечает, что большинство раненых были госпитализированы из районов Эль-Интисар и Салах-эд-Дин. Кроме того, значительный ущерб нанесен жилым домам и инфраструктуре.

Тем не менее, кто стоит за обстрелом, пока не известно.

Конфликтующие стороны – Правительство национального согласия (ПНС) премьер-министра Фаиза Сараджа и Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара, уже выступили с заявлениями, обвинив друг друга в преступлении. Известно, что были применены реактивные системы залпового огня "Град".

В настоящее время в Ливии действует два правительства: признанное международным сообществом ПНС Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый ЛНА. 4 апреля командующий ЛНА Хафтар объявил о начале наступления на Триполи, Сарадж в свою очередь отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне, а позднее базирующиеся в столице вооруженные формирования объявили о начале кампании "Вулкан гнева" для противостояния со штурмующими силами хафтаровцев.

Все это время на окраинах Триполи идут позиционные бои враждующих сторон, которые обвиняют друг друга в беспорядочных обстрелах, в том числе жилых районов. И хафтаровцы, которые утверждают, что стоят на окраинах столицы и готовятся войти в нее, и лояльные триполийскому кабмину силы применяют боевую авиацию, системы залпового огня и тяжелую артиллерию.

По данным ливийского отделения Всемирной организации здравоохранения, в ходе столкновений уже погибли более 170 и ранения получили свыше 750 человек.

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