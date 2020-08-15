ОМОН избил до потери сознания, грозился выбить все зубы: поляки рассказали о пытках в Минске

Студенты говорят, что в тюрьме было лучше, чем в полицейском участке

В массовых акциях протеста в Беларуси принимали участие не только граждане республики, но и иностранцы. Их тоже, как и белорусов, силовики задерживали и подвергали пыткам.

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Молодые поляки Витольд Добровольский и Кацпер Сиенницкий несколько дней провели за решеткой, подвергались издевательствам силовиков и смогли выйти на свободу только благодаря вмешательству дипломатов, сообщает Польское Радио.

Студенты рассказали о том, что с ними произошло во время акций протеста. По их словам, сотрудники ОМОНа похитили их на одной из улиц в центре Минска.

"Меня избили почти сразу, почти до того, что я потерял сознание. Как и мой друг. Нас посадили в автозак и отправили в полицейский участок. Затем нас поместили в подвал спортзала. Там начались пытки. Это можно назвать пыткой, которая длилась более 15 часов. Нас было несколько сотен, постоянно кого-то приводили и вывозили. Думаю, через это место спокойно прошла тысяча человек", – вспоминает студент.

Парни рассказали, что сразу после прибытия в отделение милиции их положили лицом вниз на землю и пригрозили, что "им выбьют все зубы".

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"Так было в первую смену, а вот вторая смена офицеров заставляла стоять у стены несколько часов. Третья заставила нас встать на колени, упершись лбами в землю. Руки были связаны за спиной, нас держали в таком положении, это было пыткой. Когда просили воды, нас били палками, избивали на каждом допросе и при составлении протокола", – говорят ребята.

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Спустя день их посадили в тюрьму. "Условия содержания в тюрьмах были лучше. Питание трехразовое, туалет, вода. При аресте об этом можно было только мечтать. Камеры были полностью переполнены. Спальных мест было шесть, спали 24 человека. Но в тюрьме все равно было лучше, по крайней мере, была солидарность, все сидели с одной и той же проблемой", – вспоминают они.

Напомним, в пятницу, 14 августа, Украина смогла освободить пятеро своих граждан , ранее задержанных в Беларуси – Константина Реутского, Евгения Васильева, Оксану Алешину, Павла Чернявского и Романа Шишко.

Смотрите, в Минске ОМОН избил и арестовал пропагандиста из России Семена Пегова, который активно участвовал в освещении оккупации Крыма в 2014 году, за что был награжден медалью "За заслуги перед Отечеством".

Відео: tut.by

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