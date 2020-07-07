Он вернулся: в Черногории снова вводят карантин из-за коронавируса

Черногория, которая ранее заявила о победе над коронавирусом, вновь вводит карантинные ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает RTCG.

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"В течение 7 следующих дней заведения общественного питания будут работать только до полуночи, а все детсады будут закрыты. Такое решение было принято Национальным координационным органом по инфекционным болезням, который и принял новые ограничительные меры как отдельно для северной части Черногории, так и для всей территории страны", – говорится в сообщении.

Таким образом, все государственные и частные детсады уходят на карантин. Бизнесу и государственным органам рекомендовано перевести сотрудников на дистанционную работу во всех случаях, когда это возможно.

В отдельных муниципалитетах вводят более жесткие ограничения.

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Запрещено собираться группами более двух человек на открытом общественном пространстве, кроме членов семьи, живущих вместе, или "лиц, которые выполняют регулярные рабочие задачи". Это же правило распространяется на легковые авто. Собираться дома у друзей или родственников также запрещено.

Запрещают богослужения с верующими. Маски обязательны во всех общественных местах.

Кроме того, Черногория вводит обязательный карантин под наблюдением для лиц, прибывающих из Сербии.

Напомним, 2 июня Черногория объявила о прекращении эпидемии коронавируса в стране. По данным Института общественного здравоохранения, новых случаев заражения COVID-19 в стране не выявляли на протяжении 28 дней. Однако 15 июня стало известно о новом случае заражения.

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