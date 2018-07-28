ООН: за время войны в Сирии погибли и получили увечья более семи тысяч детей

За время вооруженного противостояния в Сирии, согласно официальным данным, погибли или получили увечья более семи тысяч детей. Об этом на заседании Совета безопасности ООН заявила Специальный представитель Генсека ООН по вопросу о детях в вооруженных конфликтах Вирджиния Гамба, говорится в сообщении пресс-службы организации.

"Я должна подчеркнуть, что это – только подтвержденные данные. В неподтвержденных сообщениях речь идет о более 20 тысячах жертв среди детей", – подчеркнула она.

Также Гамба добавила, что сирийских детей активно вовлекают в противостояние на стороне различных вооруженных формирований. Большинство подобных фактов было отмечено за последние шесть месяцев в районах Африна, Хамы, Идлиба, Восточной Гуты.

"С начала 2018 года было зафиксировано 1200 случаев насилия в отношении детей в ходе вооруженного конфликта, в том числе 600 детей были убиты или ранены. Примерно 180 детей были привлечены к службе в вооруженных отрядах. Более 60 школ подверглись нападениям. Подтверждены сведения о ста нападениях на больницы и другие медицинские учреждения и медицинский персонал", – заявила представитель ООН.

Кроме того, Гамба отметила, что примерно 2,1 миллиона детей в Сирии не посещают школы из-за того, что здания учебных заведений либо разрушены, либо используются в военных целях.

Напомним, ранее мы писали о том, что из зоны конфликта в Сирии сообщили об авиационных ударах по трем больницам на юге страны, которые нанесли либо самолеты армии президента Башара Асада, либо россияне. Обстрелы заставили около 45 тысяч людей срочно бежать.

Ранее стало известно, что войска Асада начали наступление на подконтрольные повстанцам районы на юго-западе Сирии.