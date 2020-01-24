Опасная болезнь приближается к Канаде: минимум пять человек могли заразиться коронавирусом

В аэропортах уже информируют приезжих из китайских городов о необходимости сообщать таможенникам о возможных проявлениях у них симптомов гриппа

/ Фото: REUTERS/David Ryder

Специалисты Министерства здравоохранения Канады обследуют несколько человек, которые могли заразиться коронавирусом. Об этом сообщила журналистам глава ведомства Патрисия Хайду.

"Пять или шесть человек под наблюдением", — сказала она, уточнив, что эти люди были выявлены в провинциях Британская Колумбия и Квебек. "На данный момент в Канаде не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом, и риск заражения остается на низком уровне", — подчеркнула министр.

Ранее в Минздраве сообщили о введении дополнительных мер по контролю за пассажирами из китайских городов в канадских международных аэропортах в Торонто (провинция Онтарио), Монреале (провинция Квебек) и Ванкувере (провинция Британская Колумбия) в связи с распространением в этой стране пневмонии нового типа. В частности, в аэропортах уже информируют приезжих из китайских городов о необходимости сообщать таможенникам о возможных проявлениях у них симптомов гриппа. Также в электронные анкеты для всех прибывающих пассажиров добавят вопросы, касающиеся их самочувствия.

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Напомним, что власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане. 7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. В группе риска находятся лица с ослабленной иммунной системой, дети и пожилые люди. У них наблюдаются симптомы, схожие с пневмонией и бронхитом.

По последним данным, число инфицированных коронавирусом нового типа в Китае возросло до 644 человек. Погибли 18 жителей. Коронавирус нового типа уже выявлен и в других странах — Таиланде (три случая), Вьетнаме (два), Республике Корея, Сингапуре, США и Японии (по одному заболевшему).

Напомним, что ранее появилась онлайн-карта распространения опасного коронавируса по миру.

23 января в международном аэропорту "Борисполь" созвали экстренное заседание о ситуации вокруг распространения вируса из Китая. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, закрывать воздушные ворота в страны Азии здесь не собираются.

Впрочем, в "Борисполе" разработали схему действий в случае вирусной опасности. Как будут спасать украинцев – смотрите в сюжете:

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