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Оппозиция потребовала проведения новых выборов в Беларуси

19 августа, 21:26

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Координационный совет требует замены всех избиркомов, включая ЦИК

Координационный совет белорусской оппозиции, который президент Александр Лукашенко назвал "черной сотней", требует признать проведенные 9 августа выборы недействительными и организовать новые. Об этом говорится в резолюции, одобренной на заседании президиума совета в среду, 19 августа.

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"Координационный совет считает, что для восстановления статуса Республики Беларусь как демократического и правового государства необходимо выполнить основные требования, которые сформулированы в ходе массовых акций и поддерживаются большинством белорусского общества", — говорится в резолюции.

"Признание выборов 9 августа 2020 года недействительными. Проведение новых выборов по международным стандартам с новым составом всех комиссий по выборам, включая Центральную комиссию", — указано в документе.

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Напомним, выступая на Минском заводе колесных тягачей, Александр Лукашенко заявил, что готов к новым выборам, однако только после того, как появится новая конституция, принятая на референдуме.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что в штабе бывшего кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской считают невозможным проведение второго тура выборов и выступают против пересчета голосов.

Видео: Пул №3/Telegram
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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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оппозиция перевыборы выборы президента Выборы в Беларуси

Источник: ТАСС

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