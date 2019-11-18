Оппозиция в пролете: объявлены предварительные результаты выборов в Беларуси

В Палату представителей Национального собрания прошли кандидаты только от провластных партий

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

По результатам состоявшихся в Беларуси досрочных выборов в нижнюю палату парламента не прошел ни один представитель оппозиции.

Это следует из предварительных результатов выборов в Палату представителей, которые 18 ноября были опубликованы местной Центральной избирательной комиссией.

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Согласно данным ЦИК, в нижнюю палату Национального собрания попали кандидаты только от провластных политсил: Белорусской патриотической партии, Республиканской партии труда и справедливости, Либерально-демократической партии, а также объединения "Белая Русь", представителем которой также является и президент Александр Лукашенко.

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Напомним, что предыдущие выборы в Палату представителей Беларусипроходили в 2016 году. Тогда в парламент удалось попасть двум оппозиционеркам: представительнице Объединенной гражданской партии Анне Канопацкой и заместителю главы "Общества белорусского языка" Елене Анисим. На этот же раз никого из оппозиционеров не включили в избирательные списки.

Мы также сообщали, что белорусы выбирали 110 членов нижней палаты парламента по одномандатным округам. Чтобы выборы признали состоявшимися, в них должны были принять участие не менее половины избирателей, включенных в списки. По последним данным явка составила 77,2% – на 3% больше, чем на выборах 2016 года.

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