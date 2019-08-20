Опубликованы впечатляющие фото из космоса масштабного пожара на Канарах

Спутниковые снимки масштабного лесного пожара на Канарских островах обнародовала европейская служба Copernicus EMS, которая оперативно предоставляет карты для реагирования на чрезвычайные ситуации.

Лесной пожар на испанском острове Гран-Канария уже охватил 10 тыс. га. Огонь достиг природного парка. Эвакуированы более 9 тыс. человек.

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"Это масштабный лесной пожар, чрезвычайно серьезный, который произошел в период сильной жары... Это экологическая трагедия", – цитирует DW президента Канарских островов Анхеля Виктора Торреса.

Пожар начался на острове в субботу в районе населенного пункта Вальесеко. Огонь распространился на заповедник Тамадаба. Тушение огня осложняется жарой, установившейся в регионе, и сильными порывами ветра. В борьбе со стихией задействовано около 1 тыс. человек.

10 августа на острове Гран-Канария начался пожар, который сначала уничтожил более 1 тысячи га леса. Были эвакуированы сотни людей.

Потом эвакуировали около 9 тысяч человек на острове Гран-Канария из-за лесных пожаров.

Представитель правительства Канарских островов Хулио Перес сообщил, что пожар быстро распространился и только за семь часов сжег около 500 гектаров земли.

Глава правительства Педро Санчес написал на странице в Twitter, что "с беспокойством" следит за распространением огня.

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