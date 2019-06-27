Организаторы госпереворота в Венесуэле собирались убить десятки человек — Мадуро

Заговорщики также собирались убить всех военных, которые "встанут у них на пути" при захвате военной базы

Фото: AFP

Организаторы государственного переворота, который удалось предотвратить властями Венесуэлы, собирались убить десятки военных и членов военизированных формирований "колективос". Об этом заявил в среду президент страны Николас Мадуро.

"Один из них сказал, что они пойдут и расстреляют 30, 40 или 60 членов "коллективос", — сказал Мадуро в ходе выступления, которое транслируется в "Перископе".

По его словам, заговорщики также собирались убить всех военных, которые "встанут у них на пути" при захвате военной базы.

"Мы ищем их и ловим одного за одним. Сегодня мы поймали одного из главарей, генерала в отставке", — отметил Мадуро.

Ранее министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес сообщил, что власти Венесуэлы предотвратили попытку государственного переворота, которая должна была быть предпринята 23–24 июня и предусматривала убийство президента страны Николаса Мадуро. По словам министра, несколько заговорщиков были задержаны и дали признательные показания.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп теряет терпение и интерес к ситуации вокруг Венесуэлы, лидер которой Николас Мадуро продолжает оставаться на своем посту.

Напомним, в январе-2019, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро.

При этом в конце апреля Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми, и дошло до серьезных стычек:

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