Оставил странное сообщение: мэр Сеула неожиданно пропал

Чиновник не явился на работу по неизвестным причинам и отменил все свои встречи

Мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун неожиданно пропал. Полиция ведет его поиски. Ранее в Южной Корее заявили о новой волне коронавируса.

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По данным агентства Associated Press, дочь мэра позвонила в полицию в четверг, 9 июля, днем и сказала, что ее отец 4-5 часов назад оставил сообщение, похожее на завещание, и покинул дом. В настоящий момент его телефон отключен.

В правительстве Сеульского столичного региона в свою очередь сообщили, что мэр не явился в четверг на работу по неизвестным причинам и отменил все свои встречи.

Полицейские заявили, что ищут мэра в районе Сонбук-гу на севере Сеула, где последний раз был обнаружен сигнал его мобильного телефона.

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В поисковой операции задействовано около 150 полицейских, беспилотник и собака.

Пак Вон Сун занимает пост мэра Сеула с 2011 года. Он считается одним из вероятных кандидатов от либералов на президентских выборах 2022 года.

Напомним, несколько лет назад бывшая президент Южной Кореи Пак Кын Хе была приговорена к длительному тюремному сроку. Ее признали виновной во взяточничестве, злоупотреблении полномочиями и в разглашении гостайны.

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