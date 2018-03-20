От авиаудара в Восточной Гуте погибли 15 детей

Сегодня, 12:40

Бомбы, вероятнее всего, летели с российских самолетов

Фото: AFP
Фото: AFP

В результате обстрела с воздуха одной из школ в Восточной Гуте в Сирии погибли 15 детей и двое женщин. Десятки человек получили ранения. 

Об этом сообщает DW.

В результате атаки с воздуха, была разрушена одна из школ в городе Ирбин, который принадлежит к анклаву. Это привело к гибели 15 детей и двух женщин, сообщили в расположенном в Лондоне Сирийском центре мониторинга по соблюдению прав человека.

Кроме того, ранения в результате бомбардировок получили 50 гражданских. Погибшие и потерпевшие скрывались в подвале школы. На данный момент продолжаются спасательные работы, поэтому количество жертв может вырасти.

Ранее сообщалось об обстреле боевиками гуманитарного коридора в Восточной Гуте. В Управлении гражданской обороны пригорода Дамаска сообщили в свою очередь об артиллерийском обстреле ряда районов Восточной Гуты.

Известно, что президент РФ Владимир Путин распорядился ввести пятичасовые "гуманитарные паузы" в Гутекоторые начали действовать во вторник, 27 февраля.

Режим тишины будет действовать ежедневно с 9:00 до 14:00. Это позволит гражданским покинуть район, который в последние дни жестоко бомбили сирийские правительственные силы, поддерживаемые РФ.
Сирия, дети, школа, гута, авиаудар

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