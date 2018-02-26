Путин распорядился ввести "гуманитарную паузу" в Восточной Гуте в Сирии

Вчера, 17:19

В Восточной Гуте с 27 февраля с 9:00 до 14:00 по местному времени ежедневно будет действовать "гуманитарная пауза"

Владимир Путин, фото AFP
Владимир Путин, фото AFP

Президент РФ Владимир Путин распорядился ввести "гуманитарную паузу" в сирийском районе Восточная Гута с 27 февраля 2018 года. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщают российские СМИ.

Как сообщается, в Восточной Гуте с 27 февраля с 9:00 до 14:00 по местному времени ежедневно будет действовать "гуманитарная пауза".

По словам Шойгу, целью такого решения является "исключение жертв среди мирного населения".

Кроме того, Шойгу заявил, что в Восточной Гуте будет открыт гуманитарный коридор для выхода мирных жителей, его координаты будут объявлены позднее.

Отметим, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали Путина оказать максимальное давление на сирийский режим, чтобы он остановил бои в Восточной Гуте.

Напомним, ранее сообщалось, что в Восточной Гуте произошла химическая атака. Как сообщает Сирийско-американское медицинское общество – НКО, чьи сотрудники работают в Восточной Гуте, – в одну из больниц города поступили от 14 до 16 человек с симптомами отравления химическим веществом – по всей видимости, хлором.
Сирия, Путин, Восточная Гута
Источник:

РБК-Украина

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