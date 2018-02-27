В Гуте продолжаются обстрелы, несмотря на перемирие

Сегодня, 13:25

Уже в первые несколько часов перемирия начали происходить обстрелы

Фото: AFP
Фото: AFP

В Гуте, недалеко от Дамаска, Сирия, продолжаются обстрелы, не взирая на объявленное перемирие. 

Об этом сообщают обе стороны конфликта, передает BBC.

В течение ночи ситуация в регионе была сравнительно спокойной, об этом сообщил Сирийский центр мониторинга прав человека. Но уже в первые два часа объявленной Россией "гуманитарной паузы" ряд обстрелов состоялся в городах Дума, Хараста и Мисраб.

Сирийская гражданская оборона, чьи волонтеры более известны как "белые шлемы", сообщили о гибели одного человека в Думе. Наблюдатели из Сирийского центра мониторинга уверяют, что это нападение произошло еще до начала перемирия.

Пока не ясно, смогут ли международные организации доставить гуманитарную помощь в район, в котором во время жестоких бомбардировок в последние дни находились 367 000 человек.

Напомним, президент РФ Владимир Путин распорядился ввести пятичасовые "гуманитарные паузы" в Гуте, которые начали действовать во вторник, 27 февраля.

Режим тишины будет действовать ежедневно с 9:00 до 14:00. Это позволит гражданским покинуть район, который в последние дни жестоко бомбили сирийские правительственные силы, поддерживаемые РФ. Президент РФ Владимир Путин распорядился ввести "гуманитарную паузу" в сирийском районе Восточная Гута с 27 февраля 2018 года. 

Отметим, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали Путина оказать максимальное давление на сирийский режим,чтобы он остановил бои в Восточной Гуте.

Также, ранее сообщалось, что в Восточной Гуте произошла химическая атака. Как сообщает Сирийско-американское медицинское общество – НКО, чьи сотрудники работают в Восточной Гуте, – в одну из больниц города поступили от 14 до 16 человек с симптомами отравления химическим веществом – по всей видимости, хлором.
Сирия, обстрел, перемирие, дамаск, гута

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