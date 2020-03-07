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От коронавируса в Иране умерла депутат парламента: подробности

7 марта, 14:28

Тина Наринецкая

Женщину только недавно избрали в парламент

В Иране от коронавируса нового типа скончалась член иранского парламента от консервативной партии Фатима Рахбар. Об этом сообщает Tasnim.

Инфекцию COVID-19 у женщины обнаружили только несколько дней назад. Ее пытались спасти медики в больнице Масих Данешвари в Тегеране. Из-за ухудшения состояния больную подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Отметим, что Фатиму выбрали представителем Тегерана на последних парламентских выборах.

Напомним, ранее исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что пока нельзя утверждать, что летом коронавирус перестанет распространяться.

"Это ложная надежда – полагать, что вирус просто исчезнет в летнее время. Прямо сейчас нет оснований предполагать, что это произойдет", – рассказал Райан.

Кроме того, мы писали, что в ближайшие недели в странах Европейского Союза ожидается всплеск числа случаев заражения коронавирусом из Китая.

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Иран депутат женщина погибла умерла коронавирус

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