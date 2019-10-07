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Отказ США продавать Турции F-35: Эрдоган рассказал, как будет решать проблему

7 октября, 12:07

Анкара продолжает производить выплаты в рамках договора по поставкам Турции американских истребителей

/ Фото: AFP

Президент Турции Тайип Эрдоган рассчитывает провести переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом в следующем месяце, во время которых он хочет прийти к конкретному решению по вопросу поставок истребителей пятого поколения F-35. Об этом сообщил в понедельник сам турецкий лидер в аэропорту в Анкаре перед вылетом в Сербию. Трансляцию его выступления вел телеканал NTV.

"С высокой долей вероятности в первой половине следующего месяце мы нанесем визит в Вашингтон. У нас будет возможность обсудить (с Трампом) двусторонние отношения и развитие событий в регионе. На повестке наших переговоров также будет тема с F-35, это затянувшийся процесс. Я бы хотел в ходе наших переговоров прийти к какому-либо решению", - подчеркнул он.

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Эрдоган напомнил, что Анкара продолжает "производить выплаты в рамках договора" по поставкам Турции американских истребителей. "Мы не прерываем наши платежи. Мы уже выплатили 1,4 млрд долларов. В этой связи мы обсудим эту тему", - добавил президент.

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17 июля пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении сообщил, что решение Турции приобрести российские зенитно-ракетные системы С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Анкара планировала закупить 100 самолетов и производила часть оборудования, авионики и элементов фюзеляжа для этой машины. Также сообщалось, что американский президент Дональд Трамп запретил продавать Турции F-35 свыше уже подписанных контрактов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, заявил, что Турция обратится к другим странам для покупки истребителей, если США не будут продавать ей самолеты F-35. Эрдоган отметил, что Турция может также пересмотреть вопрос о приобретении усовершенствованного самолета американской компании Boeing.

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США Турция Эрдоган F-35

Источник: ТАСС

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