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Отказались все, кроме России: аварийные Sukhoi Superjet не нужны за границей

23 августа, 16:26

Последняя иностранная авиакомапания ищет покупателей для всех своих российских лайнеров

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Interjet

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Interjet / Фото: Flickr

Мексиканский авиаперевозчик Interjet, который ранее требовал от России вернуть деньги, потраченные на покупку лайнеров Sukhoi Superjet 100, решил вообще отказаться от эксплуатации этой модели самолетов.

Об этом пишет российская газета "Ведомости".

Источники издания сообщили, что авиакомпания ищет покупателя либо для всех аварийных российских SSJ-100, либо для такого количества, которое получится продать. Их у Interjet – 21 (было 22, но один самолет разобрали на запчасти).

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При этом газета отказывается признать причиной такого решения регулярные поломки российских "суперджетов", утверждая, что оно было принято из-за тяжелого финансового состояния Interjet.

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Согласно данным сервиса flightradar24, на данный момент полеты продолжают лишь шесть SSJ-100 из парка Interjet. Остальные не взлетали от полугода и больше.

Любопытно, что Interjet остается последней иностранной авиакомпанией, которая использует эту модель самолетов.

Напомним, один из самых страшных эпизодов с Sukhoi Superjet 100 произошел 5 мая в московском аэропорту "Шереметьево", где один из этих самолетов загорелся при аварийной посадке. После вылета по рейсу Москва – Мурманск. в борт попала молния, после чего лайнер сделал несколько кругов над Московской областью, подал сигнал бедствия и резко пошел на снижение. При посадке пилот ударился шасси и носом самолета о полосу, после чего воздушное судно загорелось. Жертвой трагедии стал 41 человек.

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Мексика самолет лайнер авиакомпания Sukhoi SuperJet

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