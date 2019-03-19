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Отставка Назарбаева вызвала ажиотаж: в Казахстане массово скупают доллары

Сегодня, 20:13

Некоторые обменные пункты прекратили продажу валюты

Фото: Pixabay
Отставка Назарбаева вызвала ажиотаж: в Казахстане массово скупают доллары //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/341/aad/5c5341aad796d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/341/aad/5c5341aad796d.jpg Другие страны Некоторые обменные пункты прекратили продажу валюты

После заявления об уходе с поста президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в местных обменных пунктах начал дорожать доллар, часть из них прекратили продажу валюты из-за ажиотажа. Об этом сообщили в обменном пункте "Валюта KZ" в Астане.

"Часа два назад все доллары закончились. Как только сообщили [об уходе Назарбаева], сразу начался ажиотаж, все скупили", – рассказали в обменном пункте.

В 21:30 по времени Астаны (17:30 по киевскому времени) в некоторых пунктах доллар продавался по 378,5 тенге, в 22:00 (18:00 по Киеву) "зеленый" подорожал до 385 тенге.

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Средневзвешенный курс тенге по отношению к доллару США 19 марта по итогам двух сессий на торгах Казахстанской фондовой биржи составлял 376,4 тенге за доллар.

Напомним, 19 марта 78-летний Назарбаев подписал указ о сложении полномочий президента республики с 20 марта. Он решил временно передать обязанности президента председателю Сената Касым-Жомарту Токаеву.

Назарбаев беспрерывно занимает должность президента Казахстана с 1990 года, будучи рекордсменом среди всех своих коллег из постсоветских стран  по нахождению у власти.

За эти без малого три десятилетия главу государства неоднократно обвиняли в нарушениях прав человека, подавлении инакомыслия, насаждении цензуры и даже культа личности.

Как отреагировали соцсети на решение Назарбаева, читайте в обзоре "Сегодня": "Даже Назарбаев ушел, а Путин все сидит: реакция соцсетей на отставку главы Казахстана".

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Тег Казахстан, назарбаев, тенге, курс доллара

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Источник:

Интерфакс-Украина

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