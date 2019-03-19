Отставка Назарбаева вызвала ажиотаж: в Казахстане массово скупают доллары
Некоторые обменные пункты прекратили продажу валюты
После заявления об уходе с поста президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в местных обменных пунктах начал дорожать доллар, часть из них прекратили продажу валюты из-за ажиотажа. Об этом сообщили в обменном пункте "Валюта KZ" в Астане.
"Часа два назад все доллары закончились. Как только сообщили [об уходе Назарбаева], сразу начался ажиотаж, все скупили", – рассказали в обменном пункте.
В 21:30 по времени Астаны (17:30 по киевскому времени) в некоторых пунктах доллар продавался по 378,5 тенге, в 22:00 (18:00 по Киеву) "зеленый" подорожал до 385 тенге.
Средневзвешенный курс тенге по отношению к доллару США 19 марта по итогам двух сессий на торгах Казахстанской фондовой биржи составлял 376,4 тенге за доллар.
Напомним, 19 марта 78-летний Назарбаев подписал указ о сложении полномочий президента республики с 20 марта. Он решил временно передать обязанности президента председателю Сената Касым-Жомарту Токаеву.
Назарбаев беспрерывно занимает должность президента Казахстана с 1990 года, будучи рекордсменом среди всех своих коллег из постсоветских стран по нахождению у власти.
За эти без малого три десятилетия главу государства неоднократно обвиняли в нарушениях прав человека, подавлении инакомыслия, насаждении цензуры и даже культа личности.
Как отреагировали соцсети на решение Назарбаева, читайте в обзоре "Сегодня": "Даже Назарбаев ушел, а Путин все сидит: реакция соцсетей на отставку главы Казахстана".
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